OBERFRANKEN. Der Polizeipräsident in Oberfranken, Markus Trebes, empfing am Montag seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Kloster Banz. Insgesamt 84 Neuzugänge, darunter 21 Frauen, verrichten seit 1. März ihren Dienst im Regierungsbezirk. Vor der Kulisse des ehrwürdigen Kloster Banz hieß Polizeichef Trebes am Montagmorgen die neuen Kolleginnen und Kollegen bei der offiziellen Begrüßungsveranstaltung des Präsidiums willkommen.

Teils kehrten sie aus verschiedenen Teilen Bayerns in ihre Heimat zurück, teils kommen sie frisch von der Ausbildung. Orientiert nach dienstlicher Notwendigkeit wurden die neuen Kräfte auf die Dienststellen in Oberfranken aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst.