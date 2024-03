0450 – Tote Schlangen

Universitätsviertel – Am vergangenen Sonntag (03.03.2024) fanden Passanten zwei tote Schlangen im Siebentischwald.

Gegen 08.00 Uhr fand eine Passantin beim Spazierengehen eine tote Schlange, die augenscheinlich nicht einheimisch war. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatte eine bislang unbekannte Person die Schlange offenbar ausgesetzt, die dann aufgrund der niedrigen Temperaturen verstorben war. Im Laufe des Nachmittages wurde im Nahbereich eine weitere Schlang tot aufgefunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0451 – Autos beschädigt

Hochfeld – Im Zeitraum von Mittwoch (28.02.2024), 19.00 Uhr bis Sonntag (03.03.2024), 13.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Opel im Prinz-Karl-Weg. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.



Pfersee – Im Zeitraum von Freitag (01.03.2024), 21.00 Uhr bis Samstag (02.03.2024), 21.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Reifenventil eines geparkten Opels in der Hans-Adloch-Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0452 – Ehepaar beobachtet Sachbeschädigung

Lechhausen – Am heutigen Montag (04.03.2024) beschädigte offenbar ein 31-Jähriger ein Auto in der Kreitmayrstraße.

Gegen 00.00 Uhr teilte ein Ehepaar bei der Polizei mit, dass soeben zwei Personen eine Autoscheibe eingeschlagen hätten. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheibe offenbar mit einer Bierflasche eingeworfen worden war. Im Rahmen der Fahndung stoppten die Beamten den 31-jährigen Tatverdächtigen und seine beiden Begleiter. Der 31-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert und zeigte sich zunehmend unkooperativ den Beamten gegenüber. Nach Abschluss aller Maßnahmen verbrachte er die restliche Nacht im Polizeiarrest. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 31-Jährigen.

0453 – Beraubt und bedroht

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (03.03.2024) bedrohten zwei bislang unbekannte Täter einen 31-Jährigen am Rathausplatz und entwendeten dessen Kopfhörer.

Gegen 22.00 Uhr kam es zu nächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und den beiden bislang unbekannten Männern. Im weiteren Verlauf ging einer der beiden Unbekannten den 31-Jährigen körperlich an und entwendete dabei die Kopfhörer des 31-Jährigen. Dabei bedrohte der andere unbekannte Mann den 31-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden bislang unbekannten Täter in Richtung Elias-Holl-Platz. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall.

Einer der beiden bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 190 cm, schwarze lockige Haare, dunkler Hauttyp, sprach deutsch mit Akzent

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Raubes und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0454 – 87-Jährige von Trickbetrügern aufgesucht

Lechhausen – Bereits am Freitag (01.03.2024) ereignete sich ein Trickdiebstahl. Die beiden Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend.

Gegen 15.30 Uhr klingelte ein bislang Unbekannter an der Wohnung einer 87-Jährigen. Er zeigte Interesse, deren Schmuck anzukaufen. Die Frau ließ den Mann und seinen Begleiter in ihre Wohnung. Dabei lenkte einer der Männer die Frau ab, während der andere die Wohnung durchsuchte. Anschließend verließen die Männer unter einem Vorwand umgehend das Anwesen. Erst danach bemerkte die Frau, dass Schränke durchwühlt und Bargeld entwendet wurde.

Die Ermittlungen nach den beiden Unbekannten laufen. Die Polizei appelliert, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Sollten sich die Personen als Vertreter von Firmen oder Behörden ausgeben, vergewissern Sie sich telefonisch bei der entsprechenden Firma bzw. Behörde, bevor Sie diese Personen in ihre Wohnung lassen. Weitere Hinweise, wie man sich vor solchen Betrügern schützen kann: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

0455 – Wohnung angegangen

Pfersee – Am vergangenen Freitag (01.03.2024) gegen 17.15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Körnerstraße ein. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.