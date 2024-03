356. Organisierter Callcenterbetrug – Schockanruf; Festnahme eines Abholers

Am Montag, 05.02.2024, übergab eine über 70-Jähre Dame mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck im Laufe des Nachmittags mehrere 10.000 Euro an eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte männliche Person. Sie wurde Opfer eines sog. ‚Schockanrufs‘.

Das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Es konnte in der Folge ermittelt werden, dass der Täter am Donnerstag, 08.02.2024, erneut Geld von einer Geschädigten abholen sollte. Nachdem diese Abholung scheiterte, wurde er schließlich im Bereich Augsburg festgenommen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) dauern an.

357. Rotlichtverstoß; Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle – Haidhausen

Am Sonntag, 03.03.2024, gegen 05:00 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) in der Kirchenstraße auf einen BMW Pkw aufmerksam, dessen Fahrer am Europaplatz ein Rotlicht missachtete. Die Beamten entschlossen sich deshalb zu einer Kontrolle.

Der Fahrer des Pkw missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Ismaninger Straße / Max-Weber-Platz und Kirchenstraße. In der Kirchenstraße durchbrach der Fahrer mehrere dort befindliche Absperrpfosten und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Der flüchtige Pkw konnte schließlich durch eine weitere Polizeistreife in der Mauerkircherstraße mittelschwer beschädigt festgestellt werden. An den Absperrpfosten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des BMW konnte unerkannt entkommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

358. Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz – Englischer Garten / Altstadt

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 19:50 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Münchner Polizei eine vermeintliche Bedrohungssituation durch mehrere Personen in der Unterführung vom Englischen zum Hofgarten mitgeteilt.

Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnten in der Unterführung mehr als 20 Jugendliche angetroffen und zur Kontrolle angehalten werden. Im Zuge der darauffolgenden Personalienfeststellung mit Unterstützung eines Einsatzzuges konnten auf dem Boden liegend ein Schlagring und ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden.

Bei einer 42-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Erding wurde ein verbotenes Pfefferspray aufgefunden. Gegen die 42-Jährige wurde daraufhin eine Anzeige erstattet.

Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Besitzer des Teleskopschlagstockes und des Schlagrings dauern an. Die als Ausgangssituation gemeldete Bedrohungssituation bestätigte sich letztendlich nicht. An der großräumigen Personenkontrolle waren bis zu 20 Streifen beteiligt.

Das Kommissariat 24 (u.a. Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

359. Raubdelikt – Ramersdorf

Am Freitag, 01.03.2024, gegen 21:00 Uhr, parkte eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München ihren Pkw im Bereich der Ramersdorfer Straße. Unvermittelt traten zwei ihr nicht bekannte Männer an sie heran und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die 55-Jährige ihr mitgeführtes Bargeld (im Wert von einem mittleren zweistelligen Bereich) übergeben hatte, griff einer der Täter eigenständig in ihre Bauchtasche und entwendete letztlich zudem eine EC- und eine Kreditkarte. Anschließend entfernten sich beide Täter zu Fuß in Richtung Rosenheimer Straße. Die 55-Jährige wurde durch den Vorfall physisch nicht verletzt. Sie verständigte über den Notruf die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben bislang keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hagere Statur, dunklerer Teint, dunkle Augenfarbe, sprach Deutsch; bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, dunkle Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 170 cm groß; bekleidet mit einer hellen Weste, einem dunklen Kapuzenpullover und einer weiten dunklen Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ramersdorfer Straße, Aribonenstraße und Innsbrucker Ring (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

360. Kellerbrand in Mehrfamilienhaus; vier Personen verletzt – Fürstenried

Am Sonntag, 03.03.2024, gegen 18:40 Uhr, teilte eine Anwohnerin über den Notruf der Feuerwehr mit, dass sie einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch wahrgenommen hat. Daraufhin begaben sich Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Das Feuer, welches in mehreren Kellerabteilen ausgebrochen war konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Mehrere Bewohner mussten aufgrund der Rauchentwicklung über die Drehleitern der Feuerwehr evakuiert und vier Personen mussten aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden.

Eine Schadenshöhe wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) aufgenommen.

361. Zwei Wohnungseinbrüche – Bogenhausen

In der Zeit von Freitag, 01.03.2024, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 03.03.2024, 17.30 Uhr, wurde in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

In beiden Fällen drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam über die Balkontüren in die beiden Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss ein. Den Tätern gelang es mit einer Gesamtbeute von mehreren Hunderttausend Euro (Bargeld und Schmuck) unerkannt zu entkommen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Normannenplatzes, Normannenstraße und Vandalenstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.