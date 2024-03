ELCHINGEN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem Pkw. Wir berichteten mit einer Pressemeldung vom 03.03.2024.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen etwa 80 Gramm Cannabis sowie ein Einhandmesser. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen den Tatverdächtigen am 03.03.2024 dem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann und Beamte der Kriminalpolizei Memmingen brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kripo Memmingen ermittelt gegen den Tatverdächtigen unter anderem wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (KPI Memmingen)

