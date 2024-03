Unbekannter überholt rücksichtslos - Pkw-Fahrer muss in Feld ausweichen - Zeugen gesucht

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 3115 in Richtung Aschaffenburg beinahe zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 26-Jähriger konnte in letzter Sekunde in ein Feld ausweichen. Die Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 26-Jährige, gegen 13:45 Uhr, auf der Staatstraße in Richtung Aschaffenburg unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm plötzlich ein weißer BMW entgegen. Dieser befand sich gerade in einem Überholvorgang von rund drei Fahrzeugen.

Kurz bevor es zum Frontalzusammenstoß kam, reagierte er 26-Jährige geistesgegenwärtig und lenkte sein Auto nach rechts in ein Feld. Dabei touchierte er auch einen Leitpfosten. Die Angaben des Mannes konnten durch einen unabhängigen Zeugen bestätigt werden.

Der 26-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der unbekannte Fahrer des BMW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung unter 06021/857-2230.

Couragierter Zeuge stellt Randalierer - Verdächtiger fällt bei Flucht in See und wird durch Polizei gerettet

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein aufmerksamer Zeuge hat zwei Randalierer auf frischer Tat gestellt und die Polizei verständigt. Ein Tatverdächtiger fiel bei seiner Flucht in einen See und wurde durch Beamte der Alzenauer Polizei gerettet.

Am späten Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, war der Zeuge auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden, die in der Hanauer Landstraße mehrere Außenspiegel an Fahrzeugen beschädigten. Der Mann handelte sehr couragiert, stellte die Jugendlichen zur Rede und verständigte zudem die Polizei. Ein 15-Jähriger entriss dem Mann hierbei das Handy und die beiden Jugendlichen flüchteten. Mit Hilfe des Zeugen konnten Beamte den 15-Jährigen wenig später im Bereich des Christner Sees ausfindig machen. Der Jugendliche trat hierauf erneut die Flucht an und begab sich in den See. Der Jugendliche verlor hierbei das Bewusstsein. Beamte der Alzenauer Polizei handelten sofort, begaben sich in das Wasser, retteten den Bewusstlosen aus dem See und leisteten Erste Hilfe. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung des Jugendlichen, der wieder zu sich kam letztlich unverletzt blieb. Der zweite Jugendliche konnte an dem Abend nicht mehr angetroffen werden.

Zu den Sachbeschädigungen an Fahrzeugen ermittelt die Alzenauer Polizei. Bislang wurden sechs Fahrzeuge bekannt, an denen jeweils die Außenspiegel beschädigt wurden.

Fahrzeugbesitzer, die einschlägige Beschädigungen an ihren Autos feststellen, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

43-Jährige ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs - Hinweis der Polizei Unterfranken

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Alzenauer Streife stoppte am Sonntagvormittag den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dieser hatte an seinem Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Kennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht.

Der 43-Jährige war am Sonntag, gegen 10:40 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad auf der Hanauer Landstraße unterwegs. Die Beamten der Alzenauer Dienststelle stellten hierbei fest, dass am Fahrzeug ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Sie unterzogen den Mann daraufhin einer Kontrolle und leiteten ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Unterfranken nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März 2024 ein blaues Versicherungskennzeichen für das Jahr 2024 benötigt wird.

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss - 45-Jähriger aus Verkehr gezogen

KAHL A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Alzenauer Polizei stoppte am Sonntagvormittag einen 45-Jährigen, der während der Fahrt telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten weitere Verstöße fest.

Der Mann war gegen 11:40 Uhr auf der Hanauer Landstraße unterwegs. Die Beamten der Alzenauer Polizei konnten feststellen, dass der Mann mit seinem Handy telefonierte und stoppten ihn daraufhin. Hierbei konnte bei dem Mann zunächst Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der 45-Jährige unter Drogeneinfluss unterwegs war. Auch diese entsprechenden Test verliefen positiv.

Der Mann wurde nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Am frühen Sonntagmorgen wurde auf dem Schlossplatz durch mehrere unbekannte Täter ein Zelt beschädigt.

Einer ersten Inaugenscheinnahme nach, wurde einer der Zeltwände zerschnitten.

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag gegen

23:55 Uhr im Bereich der B26 sowie am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr in der

Goldbacher Straße.

Im Bereich der B26 wurden zwei Pkw durch einen schwarzen Pkw abgedrängt und hierbei die Außenspiegel abgefahren.

Im Parkhaus der City-Galerie in der Goldbacher Straße wurde ein schwarzer BMW beschädigt. Hier wurde die Fahrertüre beschädigt.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten bisher unbekannte Täter die Fassade eines Firmengebäudes in der Siemensstraße

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen.