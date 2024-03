FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Im Zeitraum von 01.03. auf 02.03.2024 wurde am Kreisverkehr in der Dingolfinger Straße, am sogenannten Eberhofer Kreisel, der dort befindliche Baum durch einen bislang unbekannten Täter mittels Motorsäge gefällt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,- € . Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise werden bei der PI Dingolfing unter 08731/31440 entgegen genommen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Dingolfing, Pressebeauftragter Jan Pache, PHM

Veröffentlicht am 03.03.2024, 14:10 Uhr.