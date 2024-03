349. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Altstadt

Am Donnerstag, 29.02.2024, erhielt eine 59-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser teilte ihr mit, dass eine nahe Familienangehörige einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben wäre.

Um eine Haftstrafe der Angehörigen abwenden zu können, sollte die 59-Jährige eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro bezahlen. Die Geschädigte übergab auf offener Straße am Karlsplatz / Stachus, vor einem auf Kaffeeprodukte spezialisierten Verkaufsgeschäftes, Bargeld und Schmuck in einem roten Beutel an eine ihr unbekannte männliche Personen.

Erst im Nachgang wurde die Geschädigte misstrauisch und verständigte die Polizei.

Bislang eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Das Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, ca. 80 kg, dickliche Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, rundliches Gesicht, blonde und kurze Haare mit Haarkranz, 3-Tage-Bart, Raucher, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, Rauten ähnliche Tätowierung am Hals; bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und schwarzen Hose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karlsplatz / Stachus Wahrnehmungen, insbesondere im Hinblick auf den übergebenen roten Beutel, gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Ein Video mit Originalaufnahmen eines Telefongesprächs sowie weitere Informationen zum organisierten Callcenterbetrug gibt es unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/callcenterbetrug

350. Einbruch in Kindergarten – Haar

Im Tatzeitraum Donnerstag, 29.02.2024, 22:30 Uhr, bis Freitag, 01.03.2024, 07:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in einen Kindergarten ein.

Dort entwendeten die Täter einen Möbeltresor. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit der Tatbeute.

Eine Mitarbeiterin des Kindergartens bemerkte den Einbruch und verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110.

Der gewaltsam geöffnete Möbeltresor konnte mittlerweile am 01.03.2024, gegen 15:45 Uhr, von einer Spaziergängerin in der Grünanlage am „Langhölzl“ aufgefunden werden. Diese verständigte daraufhin ebenso die Polizei.

Vor Ort wurden jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die Tatbeute aus dem Tresor beläuft sich auf mehrere hundert Euro Bargeld.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neithardstraße, Karl-Hackl-Straße, Ratoltweg, Annelies-Kupper-Allee und Richard-Reitzner-Allee und der Grünanlage am „Langhölzl“ (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

351. Pkw überschlägt sich; eine Person wird verletzt – Garching

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine 69-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem VW Pkw auf der Schleißheimer Straße in Garching.

Aus bislang noch nicht sicher geklärten Gründen (nach den ersten Erkenntnissen der Polizei könnte möglicherweise eine akute Erkrankung für den Vorfall ursächlich sein) kam die Frau mit dem Fahrzeug dort von der Fahrbahn ab und danach überschlug sich der Pkw. Er blieb auf dem Dach liegen. Zeugen alarmierten den Notruf der Polizei 110, woraufhin Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Die 69-jährige Fahrerin konnte ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen und das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 25.000 Euro (an dem Pkw und an einem beschädigten Zaun).

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei waren Teile der Schleißheimer Straße nur einspurig befahrbar.

352. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Englschalking

Zwischen dem Mittwoch, 28.02.2024, 17:00 Uhr, und Freitag, 01.03.2024, 17:30 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Englschalking einbrechen. Die Täter konnten ein Fenster in einem Obergeschoss gewaltsam öffnen und so gelangten sie in die Innenräume. Diese wurden von ihnen durchsucht. Danach entfernten sich die Täter vom Tatort.

In dem Zeitraum, in dem die Tat begangen wurde, befanden sich keine Anwohner in dem Haus. Ein Zeuge bemerkte das beschädigte Fenster und informierte die Polizei darüber. Vor Ort wurden intensive Spurensicherungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von über Tausend Euro. Mögliche gestohlene Gegenstände sind momentan noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Memeler Straße, Marienburger Straße und Putziger Straße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

353. Widerstand gegen Polizeibeamte; ein Beamter wird verletzt - Haidhausen

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 16:05 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von Zeugen darüber informiert, dass eine männliche Person im Bereich der Friedenstraße sich aggressiv verhalten würde und gegen Passanten schlagen und treten sollte.

Sofort fuhr eine Streife der Polizeiinspektion 21 (Au) zur Einsatzörtlichkeit. Sie trafen dort auf eine männliche Person (ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München). Vor Ort befand sich auch eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München, die von dem Tatverdächtigen kurz zuvor geschlagen und getreten wurde. Sie war leicht verletzt und musste aber medizinisch nicht weiter behandelt werden.

Bei der Kontrolle des 41-Jährigen schlug dieser plötzlich und unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen den Kopf eines 25-jährigen Polizeibeamten. Dieser wurde durch den Angriff verletzt.

Sofort wurden weitere Streifen zur Unterstützung angefordert und der sich weiterhin aggressiv verhaltende 41-Jährige konnte von den Beamten daraufhin überwältigt und gefesselt werden.

Der verletzte Polizeibeamte musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer ersten Behandlung dort wurde er wieder entlassen. Er ist momentan nicht dienstfähig.

Der 41-Jährige wurde aufgrund seines gefährdenden Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er wurde wegen einer Körperverletzung sowie eines Widerstandes und Angriffs gegen Polizeibeamte angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

354. Terminhinweis:

Aktionswoche zum Thema Callcenterbetrug

In der kommenden Woche (04.03. – 08.03.2024) wird in Kooperation mit der Polizei Sachsen durch die Bayerische Polizei eine Aktionswoche zum Thema ‚Callcenter-Betrug‘ durchgeführt. Das Polizeipräsidium München beteiligt sich intensiv an diesem Projekt.

In diesem Zusammenhang wird am

Montag, 04.03.2024, um 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidium München

(Eingang Augustinerstr. 2)

eine Pressekonferenz stattfinden, bei der Polizeipräsident Thomas Hampel, sowie Vertreter der Kommissariate 61 (Ermittlungen) und 105 (Prävention) diese Aktionswoche vorstellen. Dabei werden u. a. ein aktueller Fall aus diesem Phänomenbereich sowie entsprechende Präventionsmaßnahmen thematisiert.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail wird gebeten.