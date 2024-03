LUDWIGSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Ludwigschorgast ein und stahlen Wertgegenstände sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 28. Februar, bis Samstag, 2. März, nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu deren Haus in der Straße „Am Kirschgarten“ in Ludwigschorgast. Dort durchwühlten sie die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.