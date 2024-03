Einbrüche in Wohnhaus und Wohnung - Zeugen gesucht

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend haben sich Unbekannte Zugang zu einem Zweifamilienhaus verschafft. Die Täter suchten in den Räumlichkeiten nach Beute. Die Höhe des Entwendungsschaden ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Am Freitagabend, zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr, haben sich der oder die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Anwesen in der Bornthalstraße verschafft. Im Inneren machten sich die Täter auf die Suche nach Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Abwesenheit der Bewohner hat ein Unbekannter genutzt und ist in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der Täter entwendete Bargeld und Schmuck und entkam unerkannt.

Im Zeitraum von Montag, den 26. Februar, ab 16.00 Uhr, bis Samstagabend, um 20.20 Uhr, hat der bislang Unbekannte die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße angegangen. Der Täter brach die Wohnungstüre auf und entwendete Bargeld und Schmuck in Höhe mehrerer hundert Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet auch um Zeugenhinweise. Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Alkohol im Straßenverkehr - Autofahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen zunächst versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Bei der folgenden Anhaltung stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.45 Uhr, sollte ein Pkw in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Beamten und entfernte sich zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit über die Mühl-, Friedhof- und Linkstraße zum Nordring. Hier erfolgte die Kontrolle. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von rund 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der 20-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Von Straße abgekommen und Schild beschädigt - Fahrer entfernt sich - Kennzeichen bleibt - Vortest ergibt rund 1,4 Promille

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Autofahrer hat am Freitagabend ein Straßenschild beschädigt und sich hiernach von der Unfallstelle entfernt. Das Kennzeichen des Fahrzeugs blieb hingegen liegen. Zeugen informierten die Polizei. Ein Vortest ergab rund 1,4 Promille.

Kurz nach 19.00 Uhr war der Autofahrer dem Sachstand nach in der Hörsteiner Straße unterwegs, kam hier von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Der Senior entfernte sich hiernach samt Fahrzeug von der Unfallstelle. Das Kennzeichen seines Wagens blieb hingegen vor Ort liegen. Zeugen des Vorfalles informierten die Aschaffenburger Polizei. Beamte trafen den Mann nur wenige Minuten später an, ein Vortest ergab rund 1,4 Promille.

Neben dem Sachschaden an Schild und Fahrzeug, der insgesamt in einem unteren vierstelligen Bereich liegt, muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, wie auch des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Polizei beendet Alkoholfahrt - Lkw-Fahrer mit rund 2,8 Promille am Steuer

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmorgen haben Beamte die Weiterfahrt eines Lkw-Fahrers beendet. Am Steuer fanden diese den offensichtlich betrunkenen Fahrer vor. Ein Vortest ergab rund 2,8 Promille.

Der Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers über einen unbeladenen Autotransporter, der in Schlangenlinien auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs war, gingen die Beamten der Aschaffenburger Verkehrspolizei am Freitagmorgen nach. Gegen 08.40 Uhr kontrollierten die Beamten das Fahrzeug. Der 55-jährige Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille.

Die Weiterfahrt wurde unmittelbar unterbunden und die Fahrzeugschlüssel hierzu sichergestellt. Nach der erfolgten Blutentnahme, muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten und zudem die führerscheinrechtlichen Folgen tragen.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes, der mit einem unbeladenem Autotransporter mit schwarzer Zugmaschine unterwegs war, gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Kontrolle der Verkehrspolizei - Gefälschter Führerschein und offener Haftbefehl

LKR. ASCHAFFENBURG. Beamte der Verkehrspolizei haben im Zuge einer Fahrzeugkontrolle zunächst einen gefälschten Führerschein festgestellt. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Haft, da zudem ein zu vollstreckender Haftbefehl für den Mann vorlag.

Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach an der A3 die Insassen eines Pkw. Die Beamten erkannten hierbei Fälschungsmerkmale an einem vorgelegten Führerschein. Bei weiteren Ermittlungen zur wahren Identität des 25-jährigen Fahrers wurde zudem bekannt, dass dieser eine Haftstrafe wegen Raubdelikten zu verbüßen hat. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Zudem wird sich dieser wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Donnerstagabend, 18.00 Uhr, und Freitagmorgen, um 05.00 Uhr, wurde ein grün - schwarzer E-Scooter der Marke Streetbooster entwendet. Der Roller war am Fahrradstellplatz eines Anwesens in der Lauestraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Montag, dem 26. Februar und Donnerstag, bis Mitternacht, wurde ein einachsiger Anhänger der Marke TPV Trikolice entwendet. Der Anhänger war auf einem Grundstück im Gäßpfad abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagabend, gegen 23.55 Uhr, war die Fahrerin eines grauen Dacia auf der Weißenburger Straße in Richtung Hanauer Straße unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender unbekannter dunkler Pkw kam hier auf die Fahrspur des Dacia. Beim Ausweichen touchierte die Dacia Fahrerin ein geparktes Fahrzeug. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt stadtauswärts fort.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstagabend, ab 20.40 Uhr, bis wenige Minuten nach Mitternacht, wurde der Außenspiegel eines schwarzen Honda Civic beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Alexandrastraße abgestellt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitagnachmittag, 16.00 Uhr, und Samstagmorgen, 08.00 Uhr, wurde Isolierfolie von einem Gewächshaus abgerissen. Dieses befindet sich in der Bahnhofstraße.

WALDASCHAFF / LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen, zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr, wurden (insgesamt) drei Reifen von zwei Autos beschädigt. Ein unbekannter hatte offenbar Schrauben eingedreht. Die Fahrzeuge waren vor einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SOMMERKAHL, OT VORMWALD, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagvormittag, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, wurde ein silberner Opel flächig verkratzt und mit einem Schriftzug beschmiert. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Schützenhauses in der Engländerstraße abgestellt.

MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach 01.00 Uhr, hat ein Unbekannter eine hölzerne Grundstückseinzäunung in der Vikarstraße beschädigt. Der Täter brach hierbei einen Holzpfahl aus der Umzäunung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Donnerstagabend, 17.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 07.00 Uhr, wurde eine mehrfarbige Mercedes A-Klasse verkratzt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit an der Kreuzung Jahnstraße und Rohestraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.