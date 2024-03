BAMBERG. Am Samstagnachmittag riss in Bamberg ein Unbekannter einer Fußgängerin ihr Smartphone aus der Hand und flüchtete. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 18-jährige Fußgängerin war am Samstag, gegen 15.45 Uhr, in der Bamberger Schillerstraße unterwegs. Sie hielt ihr Smartphone in einer Hand, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Der Unbekannte riss das Handy im Wert von etwa 500 Euro an sich und flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 15 Jahre alt

dunkle Hautfarbe

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen des Raubes, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.