NÜRNBERG. (228) Am Freitagabend (01.03.2024) brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West ein Brand aus. Da hierdurch die Hauptstromversorgung in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.



Gegen 19:30 Uhr teilten Anwohner starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jochsbergerstraße mit. Den alarmierten Einsatzkräften der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es rasch das Feuer zu löschen.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre Wohnungen eigenständig verlassen. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden.

Da die Hauptstromversorgung des Gebäudes durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste der Strom komplett abgeschaltet werden, weshalb das Haus derzeit nicht bewohnbar ist. Die Anwohner konnten bei Bekannten untergebracht werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hierbei ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.



Erstellt durch: Michael Petzold