STEIN. (227) In den frühen Sonntagmorgenstunden (03.03.2024) geriet aus noch nicht geklärter Ursache die Ladefläche eines geparkten LKW in Stein (Lkrs. Fürth) in Brand. Die Fürther Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 03:20 Uhr teilten Anwohner der Wilhelmstraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass die Ladefläche eines dort geparkten Lkw brennen solle.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte war der auf der Ladefläche befindliche Unrat bereits in Vollbrand, konnte jedoch von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Stein schnell gelöscht werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 2500 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen.

Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang bittet die Fürther Kriminalpolizei Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold