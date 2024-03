KEMNATH, LKR. TIRSCHENREUTH. Die für heute, Samstag 2. März angemeldete Demonstration in beziehungsweise um Kemnath verlief ohne Störungen. Lediglich vereinzelt kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Um 11:00 Uhr trafen sich an insgesamt sechs Orten (Tirschenreuth, Marktredwitz, Altenstadt, Eschenbach, Hörhof und Bindlacher Berg) Versammlungsteilnehmer unter dem Motto „Gemeinsam für eine bessere Zukunft – Es geht uns alle an!“. Von dort wurde in Form von Kolonnen zum Kemnather Festplatz gefahren, wo bis 15:10 Uhr eine Abschlusskundgebung durchgeführt wurde. An dieser nahmen etwa 400 Personen mit 260 Fahrzeugen, vor allem Traktoren, teil.

Der Einsatz, der sich über zwei Regierungsbezirke streckte, wurde unter Einsatzleitung der Polizei Kemnath mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen aus den Polizeipräsidien Oberfranken und Oberpfalz durchgeführt. Vereinzelt kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen bei den An- beziehungsweise Abreise. Sonst wurden keinerlei Störungen festgestellt.