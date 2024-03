BAMBERG. Am Freitagnachmittag entriss ein unbekannter Fahrradfahrer einer Fußgängerin das Handy und flüchtete. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Raubes und sucht Zeugen.

Die 18-jährige Fußgängerin ging um kurz nach 14 Uhr aus der Straße „Weide“ kommend in Richtung Markusplatz in Bamberg. Sie hielt ihr Smartphone im Wert von etwa 200 Euro in der Hand, als sich ein unbekannter Fahrradfahrer näherte und dieses im Vorbeifahren an sich riss. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung Kapuzinerstraße. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Ergebnis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

trug einen Bart

fuhr ein älteres, schwarzes Fahrrad

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.