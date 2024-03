HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am Freitagnachmittag geriet ein leerstehender Wohnwagen in Hirschaid in Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg führt die Ermittlungen zur unklaren Brandursache.

Um 14 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf, als er explosionsartige Geräusche und einen brennenden Wohnwagen nahe dem Tennisplatz am Georg-Kügel-Ring in Hirschaid bemerkte. Glücklicherweise stand der Wohnwagen leer und es kamen keine Personen zu Schaden. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf eine angrenzende Holzhütte verhindern. Die Flammen zogen die Fassade der Hütte dennoch leicht in Mitleidenschaft. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.