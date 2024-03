JETTINGEN-SCHEPPACH. Am heutigen Freitagnachmittag um kurz nach 15 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an einem Wohnhaus. Hierbei befand sich eine männliche Person in einem psychischen Ausnahmezustand. Die männliche Person war im Besitz einer Schusswaffe und befand sich im Beisein von Familienmitgliedern.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften verlegte an die Örtlichkeit. Da zu dem Zeitpunkt unklar war, ob eine Fremdgefährdung besteht, wurden seitens des Polizeipräsidiums sofort starke Kräfte zur Unterstützung angefordert, unter anderem Spezialeinsatzkräfte. Die männliche Person drohte gegenüber seiner Familie an, sich zu suizidieren.

Kurz darauf kam es im Garten des Wohnhauses zu einer Schussabgabe, bei welcher sich die Person suizidierte. Ob die verstorbene Person legal im Besitz der Schusswaffe war, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. (PP SWS, RW)

