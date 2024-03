KEMNATH, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Samstag 2. März, findet eine überregionale Sternfahrt statt, welche in Kemnath endet. Die Polizeiinspektion Kemnath betreut diese Versammlung und rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Eine Privatperson meldete für den morgigen Samstag, eine Versammlung in Form einer Sternfahrt an. Diese steht unter dem Motto „Gemeinsam für eine bessere Zukunft – Es geht uns alle an!“ und beginnt um 11:00 Uhr an insgesamt sechs verschiedenen Orten: Tirschenreuth, Marktredwitz, Altenstadt, Eschenbach, Hörhof und Bindlacher Berg. Dort werden sich die Versammlungsteilnehmer treffen und gemeinsam mit Fahrzeugen in Form von Kolonnen nach Kemnath fahren. Hier findet am Wiesenfestplatz eine Abschlusskundgebung statt, welche spätestens um 17:00 Uhr endet wird. Der Veranstalter rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern beziehungsweise Fahrzeugen.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Kemnath wird die Versammlung polizeilich betreut um die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Unterstützt wird sie hierbei von den umliegenden Polizeidienststellen aus der Oberpfalz und Oberfranken. Beeinträchtigungen für Unbeteiligte sollen möglichst geringgehalten werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf das Freihalten von Not- und Rettungswegen gelegt. Es muss mit deutlichen Verkehrsbehinderungen durch die Sternfahrt in und um Kemnath gerechnet werden. Insbesondere sollten Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 22 sowie der Staatsstraße 2665 um Kemnath mehr Zeit als sonst einplanen.