HOCHSTADT A.MAIN, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht auf Donnerstag stahlen Unbekannte mehrere Fahrräder aus Garagen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in zwei Garagen eines Reihenhauses in der Wolfslocher Straße in Hochstadt am Main ein. Sie stahlen insgesamt ein silbernes und ein schwarzes Pedelec sowie ein schwarzes Rennrad der Marke Cube und ein schwarzes Pedelec der Marke Specialized im Gesamtwert von rund 39.000 Euro. Die Diebe hinterließen einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch oder dem Verbleib der Räder machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.