AMBERG. Am Donnerstagabend, 29. Februar 2024, wurde die Polizeiinspektion Amberg zu einer randalierenden Person in die Nordgaustraße gerufen. Vor Ort wurde ein 32-jähriger Amberger auf der Straße angetroffen, welcher Verletzungen im Gesichts- und Halsbereich aufwies. Er wurde zur Versorgung seiner Wunden in ein Krankenhaus verbracht.

Am Donnerstag, 29. Februar 2024, gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei durch eine Ambergerin mitgeteilt, dass sich ihr Ex-Partner im Hausgang des Wohnanwesens befindet und randaliert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen 32-jährigen Mann auf der Straße antreffen, welcher auf die Beschreibung des Randalierers passte. Beim Herantreten und der Ansprache des Mannes fiel den Beamten auf, dass er eine Verletzung im Gesichts- und Halsbereich hat. Er wurde deshalb zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Laut der ersten Aussage des Mannes wurde er zuvor bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem nahegelegenen Spielplatz verletzt.

Der Geschädigte wurde für die weiteren Untersuchungen zu seinen Verletzungen vorsorglich stationär aufgenommen.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Mittelpunkt steht momentan die Klärung, wer dem Mann die nicht unerheblichen aber zugleich nicht lebensgefährlichen Verletzungen zugefügt hat. Neben einer noch ausstehenden detaillierten Vernehmung des Geschädigten, bittet die Polizei außerdem um Zeugenhinweise. Wer war am Donnerstagabend im Bereich der Nordgaustraße und des dortigen Spielplatzes unterwegs? Wer hat möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein! Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.