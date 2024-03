NEUMARKT I.D.OPF. Wie berichtet wurde am Montagabend, 26. Februar, eine Frau im Bereich Neumarkt i.d.OPf. schwer verletzt. Gegen den Ehemann erging Haftbefehl.

Am gestrigen Donnerstag 29. Februar, suchte die Polizei den Bereich um den Tatort ab um weitere Spuren und mögliche Beweismittel zu finden. Die Kriminalpolizei Amberg erhielt hierbei tatkräftige Unterstützung von einem Ausbildungsseminar der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie mehreren Diensthunden. Tatsächlich konnte ein Gegenstand aufgefunden werden, der als Tatwaffe in Frage kommt. Dieser ist sichergestellt und wird nun genauer auf Spuren untersucht.

Die Kriminalpolizei hat auch bereits mehrere Personen befragt, die am Montagabend im Bereich Pelchenhofen unterwegs waren oder anderweitig Angaben machen konnten. Wer am Montagabend in diesem Bereich unterwegs war oder im Bereich Pelchenhofen Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich trotzdem weiterhin bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 melden.