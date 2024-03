0431 – Nach Drohung im Polizeiarrest

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (29.03.2024) bedrohte ein Mann drei seiner Nachbarn in einer Wohnung in der Donauwörther Straße. Er musste in den Polizeiarrest gebracht werden.

Gegen 21.15 Uhr geriet ein 39-Jähriger mit drei Nachbarn eines Mehrfamilienhauses in Streit. Er entfernte sich schließlich mit der Ankündigung, ein Messer zu besorgen. Als er kurze Zeit später in die Wohnung zurückkam und den Anschein vermittelte, nun ein Messer dabei zu haben, alarmierten die Beteiligten die Polizei.

Mehrere Einsatzkräfte fuhren daraufhin in die Donauwörther Straße und nahmen den 39-Jährigen im Mehrfamilienhaus fest. Er war augenscheinlich stark betrunken und verhielt sich aggressiv. Ein Messer konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Auf Grund seines Verhaltens und seines Zustands wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

0432 - Unfallflucht

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Sonthofer Straße.

In der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0433 – Ladendiebe gestellt

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) entwendeten Männer mehrere Gegenstände aus einem Baumarkt in der Südtiroler Straße und wurden dabei erwischt.

Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Baumarktes die beiden 29 und 36 Jahre alten Männer, wie sie, ohne zu bezahlen, das Geschäft mit Waren verließen. Als der Mitarbeiter die beiden Männer ansprach, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Kalterer Straße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Polizeibeamte die beiden Männer. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fanden die Beamten weiteres Diebesgut um Auto der beiden Männer. Nach dem Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 29 und 36 Jahre alten Männer. Da die beiden Männer aus dem Ausland kamen, mussten sie eine Sicherheitsleistung von knapp 400 Euro hinterlegen.

0434 – Mit Bierflasche bedroht

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) bedrohte ein 40-jähriger Mann zwei Personen in einer Bäckerei in der Konrad-Adenauer-Allee.

Gegen 09.00 Uhr bedrohte der 40-Jährige die beiden Personen und entfernte sich anschließend. Polizeibeamte stoppten den Mann wenig später am Martin-Luther-Platz. Wie sich herausstellte war der Mann mit knapp zwei Promille alkoholisiert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 40-Jährigen.

0435 – Täter und Geschädigte gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) beleidigte und bedrohte ein bislang unbekannter Täter einen bislang unbekannten Mann in einer Straßenbahn.

Gegen 20.00 bedrängte der bislang unbekannte Täter den Mann und beleidigte ihn. Ein Zeuge schritt ein und konfrontierte den bislang unbekannten Mann. Anschließend beleidigte der Unbekannte auch den Zeugen.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 160 cm, 36 Jahre, schwarze Jacke mit weißem Schriftzug „WWK“ auf dem Rücken, gab an jugoslawisch zu sein

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

0436 – Versammlung am Sonntag

Innenstadt – Am Sonntag (03.03.2024) findet ab 18.30 Uhr eine Versammlung auf dem Rathausplatz statt. Die Polizei wird gewohnt vor Ort sein und die Versammlung begleiten.

Abhängig von der Teilnehmerzahl sind bereits im Vorfeld der Versammlung Verkehrsbehinderungen denkbar. Auch könnte hiervon der öffentliche Personennahverkehr, insbesondere die Innenstadtlinie, betroffen sein. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diesen Umstand bei ihren Planungen zu berücksichtigen.