Wohnungseinbruch - Fahndung mit Hubschrauber - Wer hat etwas gesehen?

HÖSBACH, OT ROTTENBERG, LKR ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben am Donnerstagabend die Abwesenheit von Hausbewohnern genutzt, um in ein Anwesen einzusteigen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Straße "Beim Schaffeld" gegen 20:10 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich über den Balkon Zutritt zu dem Haus und gelangten in das Innere des Gebäudes. Die Hausbewohner waren nicht zu Hause. Ob die Unbekannten vor ihrer Flucht etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Die aktuellen Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass es sich mindestens um zwei Täter gehandelt haben muss.

Nach Bekanntwerden des Einbruchs fahndete die Aschaffenburger Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach den flüchtigen Einbrechern. Daran waren auch ein Hubschrauber der hessischen Polizei und Streifen angrenzender bayerischer Dienststellen beteiligt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer zur relevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen am Untermain – Zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

BAYERISCHER UNTERMAIN. Bei gleich zwei Verkehrskontrollen am Donnerstag mussten Streifen der Polizei die Fahrten von Autofahrern beenden. Zwei 27-Jährige waren berauscht unterwegs und offensichtlich nicht mehr fahrtauglich.

Erste Kontrolle am Nachmittag in Miltenberg

Eine Streife der Miltenberger Polizei kontrollierte gegen 15:00 Uhr den 27-jährigen Fahrer eines BMWs. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann vor der Fahrt Amphetamin konsumiert haben könnte. Zudem war der Mann gerade dabei ein Bier zu trinken. Die Fahrt endete für ihn an der Stelle.

Weitere Kontrolle auf der A3

Ein ebenfalls 27 Jahre alter Mann geriet gegen 19:30 Uhr ins Visier der Verkehrspolizei. Bereits der erste Kontrollversuch im Bereich der Rastanlage Spessart-Süd gestaltete sich schwierig. Der Autofahrer wollte sich offensichtlich nicht kontrollieren lassen. Die Beamten konnten den Mann schließlich kurz vor Marktheidenfeld stoppen. Schnell stellte sich heraus, dass mutmaßlich zuvor eingenommenes Kath, ein Rauschmittel, für das Verhalten des Fahrers ursächlich sein könnten. Die Polizisten fanden entsprechendes pflanzliches Material im Fahrzeug des Mannes. Sein Autoschlüssel und auch das Rauschgift wurden sichergestellt.

In beiden Fällen leiteten die Beamten Verfahren aufgrund der Verkehrsdelikte ein. Die Autofahrer mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen, deren Ergebnis Klarheit bringen sollen.

Fahrten unter Einfluss von Rauschmitteln als Unfallursache

Neben überhöhter Geschwindigkeit als Hauptunfallursache stehen auch Alkohol und andere Rauschmittel am Steuer im Fokus der unterfränkischen Polizei. Polizeipräsident Detlev Tolle dazu:

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Wie erst jetzt polizeibekannt wurde, hat ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Restaurants am Geschwister-Scholl-Platz beschädigt. Zu der Sachbeschädigung ist es dem Sachstand nach bereits zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, gekommen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Ninebot gestohlen. Das Fahrzeug war im Innenhof eines Wohngebäudes in der Badergasse abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde einer 71-Jährigen der Geldbeutel auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Straße "Klinger" entwendet. Der Diebstahl mit unbekanntem Täter muss sich zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr zugetragen haben.

KARLSTEIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, Zutritt zu einem noch im Bau befindlichen Haus verschafft. Dabei sind in der Folge wertige Werkzeuge, wie eine Schleifmaschine und eine Spritzmaschine, abhandengekommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.