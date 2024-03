346. Etwa 300 neue Kolleginnen und Kollegen werden mit dem neuen Imagefilm der Münchner Polizei begrüßt

Im März dieses Jahres werden bei einer internen Veranstaltung durch Polizeipräsident Thomas Hampel und Polizeivizepräsident Michael Dibowski etwa 300 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium München willkommen geheißen.

Spannend dabei ist die große Bandbreite an unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben, welche die Neuzugänge bei der München Polizei erwartet. So treten 182 Beamte und Beamtinnen der 2. Qualifikationsebene nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zum 01.03.2024 ihren Dienst bei der uniformierten Schutzpolizei an. Zusätzlich kommen 17 Kolleginnen und Kollegen aus anderen bayerischen Polizeiverbänden neu zur Münchner Polizei. Sechs weitere wechselten aus anderen Bundesländern nach München. Weitere 42 Kolleginnen und Kollegen haben erfolgreich die Qualifikation für die 3. Qualifikationsebene erlangt und beginnen nun ihren Dienst bei der Schutz- oder Kriminalpolizei.

Unter den Neuzugängen sind auch 50 Beschäftige, die als Angestellte aus verschiedensten Berufsfeldern kommen. Sie verstärken das Team der Münchner Polizei und zeigen, welch große Bandbreite an Tätigkeiten sich bei der Polizei bietet. Darunter finden sich interessante Berufsbilder wie IT-Kriminalist, KFZ-Sachverständige, Kommunikationsdesigner, Elektroniker für Video- und Medientechnik, Schlosser, Elektriker, Pferdepflegerin, Hausmeister und Wagenpfleger.

Polizeipräsident Hampel gratuliert allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Berufswahl und zur Wahl des Polizeipräsidiums München als attraktiven Arbeitgeber. Die Neuzugänge erwartet eine vielversprechende berufliche Zukunft. Ob als „Schandi“ im Einzeldienst auf Wache und Streife, schützend und unterstützend in der Einsatzhundertschaft, knifflig ermittelnd bei der Kriminalpolizei oder als Spezialist in ganz besonderen Einsatzbereichen: Beim Polizeipräsidium München findet nahezu jede besondere Fähigkeit ihren eigenen interessanten und erfüllenden Aufgabenbereich.

Besonders positiv ist, dass fast die Hälfte der Neuzugänge aus dem Ballungsraum München stammt.

Der Polizeiberuf in der sichersten Millionenstadt Deutschlands ist nicht nur interessant und spannend, sondern zugleich eine große Herausforderung, die eine ebenso große Verantwortung mit sich bringt.

„In München zu leben, heißt sicher zu leben. Dieses Lebensgefühl für unsere Bürgerinnen und Bürger zu wahren, ist von nun an auch der Auftrag unserer neuen Kolleginnen und Kollegen. Durch unsere tägliche Arbeit, unser Auftreten und unser Verhalten tragen wir wesentlich zum Sicherheitsgefühl der Menschen bei. Diesen hohen Standard zu halten und weiter zu verbessern motiviert uns jeden Tag neu. Das Motto #Wirfüreuch muss mit Leben gefüllt sein“, so Polizeipräsident Thomas Hampel.

Zum Selbstverständnis der Münchner Polizei gehört Präsenz und Bürgernähe. Das Vertrauen aller Menschen in ihre Polizei ist von großer Bedeutung und steht daher auch im Fokus der Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums München. Aus diesem Grund wurde ein neuer Imagefilm produziert, der auch den neuen Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Begrüßung gezeigt wird.

Von der Idee bis zur Umsetzung sind etwa 10 Monate vergangen. An gerade mal vier Drehtagen haben etwa 100 Protagonisten an über 20 Drehörtlichkeiten mitgewirkt. Der besondere Dank gilt dabei auch allen Freunden und Verwandten von Kolleginnen und Kollegen, die als Statisten mitgewirkt haben.

Nicht ohne Stolz stellt der Münchner Polizeipräsident fest:

„Unsere Vorstellung war es, die Polizei München als Teil der Bevölkerung, auf Augenhöhe, sympathisch und auch menschlich zu zeigen. Der Slogan #einTeilvoneuch wurde ganz bewusst gewählt. Der Film soll unsere Arbeit mit all seinen Facetten darstellen, um den Bürgerinnen und Bürgern einen Blick auf eine moderne, leistungsstarke und professionelle Polizei zu geben.“

Der Imagefilm #WirFürEuch soll auch für die Nachwuchswerbung der Polizei genutzt werden.

Der Film wird am Freitag, 01.03.2024 der breiten Öffentlichkeit über die Social-Media-Kanäle sowie über die Internetseite https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/organisation/dienststellen/0900800000000.html des Polizeipräsidiums München vorgestellt.

Polizeipräsident Hampel wünscht allen Neuzugängen ein erfolgreiches Ankommen in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen und bedankt sich im Voraus für den Beitrag jedes Einzelnen zum Schutz der Menschen im Bereich des Polizeipräsidiums München.

347. Arbeitsmaschine gerät in Schieflage und kippt um; eine Person schwer verletzt – Hasenbergl

Am Donnerstag, 29.02.2024, gegen 10:30 Uhr, geriet ein 30-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim in Ausübung seiner Tätigkeit als Landschaftsgärtner mit seinem Arbeitsgerät, einem konventionellen Kettenbagger, Wacker Neusson, auf einem Gehweg aufgrund der dort befindlichen Gehwegkante in Schieflage und kippte hierbei um.

Hierbei verletzte sich der Baggerfahrer schwer. Aufgrund der erlittenen Verletzung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Arbeitsmaschine wurde leicht beschädigt.

Aufgrund des Unfalls kam es zu keinen Verkehrseinschränkungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

349. Terminhinweis:

In der kommenden Woche (04.03. – 08.03.2024) wird in Kooperation mit der Polizei Sachsen durch die Bayerische Polizei eine Aktionswoche zum Thema ‚Callcenter-Betrug‘ durchgeführt. Das Polizeipräsidium München beteiligt sich intensiv an diesem Projekt.

In diesem Zusammenhang wird am

Montag, 04.03.2024, um 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidium München

(Eingang Augustinerstr. 2)

eine Pressekonferenz stattfinden, bei der Polizeipräsident Thomas Hampel, sowie Vertreter der Kommissariate 61 (Ermittlungen) und 105 (Prävention) diese Aktionswoche vorstellen. Dabei werden u. a. ein aktueller Fall aus diesem Phänomenbereich sowie entsprechende Präventionsmaßnahmen thematisiert.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail wird gebeten.