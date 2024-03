NIEDERALTEICH / BAB A3, LKR. DEGGENDORF. Am 29.02.2024 entdeckten Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf während einer Verkehrskontrolle an der A3 eine große Menge Bargeld. Das Geld wurde sichergestellt.

Die Fahnder kontrollierten den VW gegen 12.40 Uhr am Parkplatz Griesweiher an der A3 in Fahrtrichtung Österreich. Am Steuer des Fahrzeugs mit ukrainischer Zulassung saß ein 62-Jähriger auf der Durchreise. Er befand sich allein im Fahrzeug. Während der Kontrolle konnten die Beamten eine versteckte Tüte mit Bargeld feststellen. Darin befanden sich ca. 700.000 Euro.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Da der 62-Jährige nicht nachweisen konnte, dass er der rechtmäßige Besitzer und das Bargeld nicht krimineller Herkunft ist, wurde es sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Geldwäsche strafrechtlich verantworten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Veröffentlicht: 01.03.2024, 11.05 Uhr