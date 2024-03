Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahmen Bamberger Polizisten einen Mann beim gewaltsamen Eindringen in ein Juweliergeschäft fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der Täter nun in Untersuchungshaft.

Gegen 22.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, dass die Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Karolinenstraße eingeworfen wurde und rief die Polizei. Mehrere Streifen der Bamberger Polizei waren binnen weniger Minuten am Tatort und nahmen den Einbrecher fest. Dem 31-jährigen Marokkaner wird vorgeworfen, bereits Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages und eine geringe Summe Bargeld in Rucksack und Jacke verstaut zu haben.

Am Donnerstag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.