0422 – Sexuelle Belästigung – Tatverdächtiger festgenommen

Universitätsviertel – Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) belästigte ein 38-jähriger Mann eine 62-jährige Fußgängerin im Siebentischwald. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 08.45 Uhr war die 62-Jährige im Siebentischwald auf dem Farnweg auf Höhe Lochbach unterwegs. Der 38-Jährige war mit dem Fahrrad unterwegs und griff ihr im Vorbeifahren an das Gesäß. Anschließend flüchtete der Mann. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten Polizeibeamte den 38-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige Tatverdächtige wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Sexueller Belästigung gegen den 38-Jährigen und bittet Zeugen oder weitere betroffene Personen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0423 – Streit an Waschanlage

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer offenbar einen 28-Jährigen an einer Waschanlage in der Südtiroler Straße an. Der 28-Järhige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 00.00 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die jeweils in der Begleitung einer weiteren Person waren. Anschließend entfernte sich der 28-Jährige in Richtung der Ausfahrt. Auf dem Weg dorthin fuhr in der 23-Jährige offenbar rückwärts mit seinem Auto an, sodass der 28-Jährige stürzte. Anschließend entfernte sich der 23-Jährige.

Polizeibeamten trafen den 23-Jährigen wenig später zuhause an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung gegen den 23-Jährigen.

0424 – Schokoladenentzug

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) entwendete eine 74-Jährige Frau aus einem Supermarkt in der Augsburger Straße Schokolade.

Gegen 13.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die Frau, wie sie Schokolade entwendete, und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war die Frau offenbar derart in Rage, dass sie die Einsatzkräfte körperlich anging. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Ladendiebstahls gegen die 74-Jährige.

0425 – Finderin gesucht

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) hob ein 59-Jähriger Geld an einem Geldautomaten in der Brahmstraße ab und vergaß dort das Geld. Eine Frau fand offenbar das Geld.

Gegen 14.15 Uhr hob der 59-Jährige Geld am dortigen Geldautomaten ab. Anschließend entfernte er sich, ohne das Geld mitzunehmen. Wie weitere Abklärungen ergaben, fand offenbar eine Frau das Geld und wollte dies zunächst beim dortigen Supermarkt abgeben. Hier wurde das Geld allerdings nicht entgegengenommen und die Frau entfernte sich anschließend.

Die Polizei sucht nun die Finderin und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

0426 – Schwelbrand

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) kam es zu einem Schwelbrand in der Böheimstraße. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17.15 Uhr bemerkte ein Bewohner des dortigen Mehrfamilienhauses Qualm aus einem unbewohnten Zimmer. Die Feuerwehr löschte den Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge von einer Zwischendecke ausging. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0427 - Trickdiebstahl

Göggingen – Am Dienstag (27.02.2024) ereignete sich ein sog. Trickdiebstahl in der Gögginger Straße. Die bislang unbekannten Täterinnen verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Gegen 12.30 Uhr wurde eine 66-jährige Anwohnerin in der Gögginger Straße (im Bereich der 50er Hausnummern) von zwei Frauen angesprochen. Die Frauen boten der 66-Jährigen an, sie durch ein Gebet von einem Fluch zu befreien. Die 66-Jährige ging auf das Angebot ein und holte Bargeld sowie Schmuck aus ihrer Wohnung. Die Frauen wickelten beides in ein Tuch ein und vollzogen den betrügerischen Zauber. Danach übergaben die Frauen der 66-Jährigen das Tuch samt angeblichen Inhalt. Anschließend gingen die Frauen davon. Erst später bemerkte die 66-Jährige, dass Geld und Schmuck aus dem Tuch verschwunden waren und sie offenbar auf einen Schwindel hereingefallen war.

Die beiden bislang unbekannten Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannte 1: weiblich, 170 cm, 35 Jahre, kräftige Statur, schulterlange Haare, trug eine Brille, osteuropäisches Aussehen, sprachen ohne Akzent

Unbekannte 2: weiblich, 160 cm, 30 Jahre, schlank, osteuropäisches Aussehen, trug eine Mütze

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.