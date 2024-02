NEUTRAUBLING, LKR. REGENSBURG. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Donnerstag, den 29. Februar den langjährigen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neutraubling, Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Rölz in den Ruhestand und stellte Polizeihauptkommissar Thomas Kolb als neuen Leiter vor.

Am 29. Februar 2024 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Neutraubling in die Stadthalle Neutraubling geladen. Vor rund 80 geladenen Gästen aus Politik, Justiz, verschiedener Behörden und Organisationen sowie den Leitern der an die Polizeiinspektion Neutraubling angrenzenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger im Rahmen des Festakts, Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Rölz in den wohlverdienten Ruhestand.

In seiner Festrede skizzierte Polizeipräsident Thomas Schöniger die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Neutraubling, deren Zuständigkeitsbereich neben dem Stadtgebiet Neutraubling auch den Markt Schierling und die Gemeinden Alteglofsheim, Barbing, Hagelstadt, Köfering, Mintraching, Obertraubling, Pentling, Pfakofen Tegernheim und Thalmassing umfasst. Die Neutraublinger Polizei ist damit für die Sicherheit von rund 68.000 Einwohner im südöstlichen Landkreis Regensburg verantwortlich. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihrer engagierte und gute Arbeit.

Schöniger würdigte das große Engagement von Rölz in seiner über sechseinhalb-jährigen Tätigkeit als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neutraubling und betonte, dass eine bürgernahe Polizei, die ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen hat, enorm wichtig ist. Mit der Verfestigung der Sicherheitswacht förderte Rölz eine weitere Möglichkeit mit der Polizeiinspektion Neutraubling in Kontakt zu treten. „Sie haben ehrenamtliches Engagement gefördert und ein Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung gestärkt“, so Schöniger und dankte gleichzeitig den zehn Ehrenamtlichen recht herzlich. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschte er Rölz eine sorgenfreie Zeit und vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Mit Ablauf Februar tritt dieser in den Ruhestand.

Dem neuen Leiter, Polizeihauptkommissar Thomas Kolb, der seine Aufgabe am 1. März übernimmt, wünschte der Polizeipräsident alles erdenklich Gute und eine glückliche Hand. „Durch sein breit gefächertes polizeiliches Wissen und dem großen Erfahrungsschatz, den er in verschiedensten Positionen bei der bayerischen Polizei anhäufen konnte, ist er für die kommenden Aufgaben als Dienststellenleiter bestens gewappnet“. Mit diesen Worten übergab Schöniger die Leitung an den neuen Inspektions-Chef im Rahmen der Feierstunde.

Vita EPHK Thomas Rölz

Thomas Rölz wurde 1964 in Regensburg geboren. Seine Karriere bei der Bayerischen Polizei begann 1983 als Polizeipraktikant, woran sich von 1984 bis 1987 eine Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene anschloss. Bis 1989 leistete er bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei Dienst und war hier insbesondere auch bei den Polizeieinsätzen rund um den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf eingesetzt. In den Jahren 1989 bis 1994 war Rölz als Streifenbeamter in Ingolstadt und Geisenfeld sowie als Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei Ingolstadt tätig. Von 1994 bis 1996 folgte das Studium für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene, welches er mit hervorragendem Ergebnis abschloss. Der Sprung in die Heimat gelang ihm 1996, als er als stellvertretender Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Kelheim wechselte und dort für zwei Jahre eingesetzt war. Es folgte eine mehrjährige Verwendung in verschiedenen Stabsdienststellen des damaligen Polizeipräsidiums Niederbayern/Oberpfalz. 2001 wechselte Rölz schließlich zur Kriminalpolizei und widmete sich dort bis einschließlich 2014 der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Im März 2014 wurde er zum Leiter der Verfügungsgruppe und damit stellvertretendem Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Regensburg-Nord bestellt. Am 1. Juli 2017 trat Rölz sein neues Amt als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neutraubling an und scheidet mit Ablauf Februar aus seinem aktiven Dienst aus. Der 60-Jährige ist verheiratet und wohnt in Regensburg.

Vita PHK Thomas Kolb

Thomas Kolb wurde 1968 in Regensburg geboren. Sein beruflicher Weg begann 1985, damals noch als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Regensburg 1 der heutigen Polizeiinspektion Regensburg-Süd. Seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene absolvierte er von 1986 bis 1988 bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt und Nürnberg. Nach der Ausbildung folgten zwei weitere Jahre bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg, ehe 1990 der Wechsel zur Einsatzhundertschaft beim Polizeipräsidium München anstand. Von 1993 bis 1995 studierte Kolb an der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg und schaffte so den Aufstieg in die 3.Qualifikationsebene. Im Anschluss erfolgte die Rückkehr zum Polizeipräsidium München unter anderem zur Verkehrspolizeiinspektion und Einsatzhundertschaft. 2002 gelang Kolb der Sprung in die Oberpfalz, als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Nittendorf. Im Januar 2013 folgte der Wechsel zur Polizeiinspektion Regensburg-Nord, wo er bis Ende Februar ebenfalls als Dienstgruppenleiter tätig war. Zum 1. März 2024 übernimmt Kolb nun die Leitung der Polizeiinspektion Neutraubling. Der 55-Jährige ist verheiratet und wohnt in Regensburg.