3% aller Verkehrsunfälle in Oberfranken mit Zweiradbeteiligung

Fokus auf Fahrsicherheit nach der Winterpause

Größtes Motorradevent in Süddeutschland am 27. und 28. April 2024

Kulmbach, 29. Februar 2024: An etwa drei Prozent aller Verkehrsunfälle in Oberfranken ist ein Motorrad beteiligt. Das zeigt die kürzlich veröffentlichte Verkehrsunfallstatistik der Bayerischen Polizei. Zum Auftakt in die Zweiradsaison 2024 soll die Kulmbacher Motorradsternfahrt am 27. und 28. April erneut für die Themen Verkehrssicherheit und Unfallprävention sensibilisieren. Seit mehr als 20 Jahren ist das Aktionswochenende für die ganze Familie ein fester Bestandteil in den Kalendern von Motorradfahrern in Süddeutschland und weit darüber hinaus.

Auf oberfränkischen Straßen gab es im vergangenen Jahr 661 Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern und damit zehn mehr als im Vorjahr. Die Zahl der schweren Motorradunfälle mit tödlichem Ausgang ist von elf auf neun zurückgegangen. Dennoch ist jedes Unfallopfer eines zu viel.

Um Motorradfahrer für die Saison fit zu machen und alle Verkehrsteilnehmer auf mögliche Gefahrensituationen hinzuweisen, veranstaltet das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Oberfranken, der Kulmbacher Brauerei und Rock Antenne Bayern auch 2024 die Kulmbacher Motorradsternfahrt.

Sicher durch die Biker-Saison

Mit bis zu 35.000 Besuchern zählt die Veranstaltung am letzten Aprilwochenende zum größten Motorradtreffen Süddeutschlands. Am 27. und 28. April sind auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei zahlreiche informative, erlebnisreiche und unterhaltsame Aktionen geplant.

Auf einem Geschicklichkeitsparcours können so zum Beispiel Motorradfahrer mit ihren eigenen Maschinen ihre fahrerischen Fähigkeiten testen und trainieren. Den Teilnehmenden winken bei einer Verlosung attraktive Preise wie beispielsweise ein Motorrad-Reifensatz von Pirelli oder Helme der Marke Shoei.

Mit Unfallszenarien, Simulatoren und Infotrucks laden Sicherheitsexperten wie TÜV, Dekra und ADAC alle Besucher dazu ein, sich mit den Herausforderungen und Gefahren im Straßenverkehr auseinanderzusetzen. Händler präsentieren die neuen Motorradmodelle, unter anderem der Marken Kawasaki, BMW, Moto Guzzi und Aprilia. Für die jüngsten Besucher gibt es kindgerechte Mitmachangebote, die das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermitteln.

Vielfalt, Lebensgefühl und Sicherheit

Der Höhepunkt des Aktionswochenendes in Kulmbach ist am Sonntag ein Motorradkorso mit tausenden Bikern durch die Stadt zum Brauereigelände. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter die Teilnahme von Polizei-Motorrädern aus ganz Europa, die teilweise mehrere tausend Kilometer anreisen.

Live-Musik von lokalen Newcomern und bekannten überregionalen Bands sorgt an beiden Tagen für Festivalcharakter. Für kulinarische Abwechslung sind fränkische Klassiker ebenso wie internationale Köstlichkeiten im Angebot.

Zu einem verantwortungsvollen Verhalten im Straßenverkehr gehört auch der Verzicht auf Alkohol. Aus diesem Grund steht den Besuchern der Kulmbacher Motorradsternfahrt eine Vielzahl an alkoholfreien Bier- und Getränke-spezialitäten zur Auswahl. Die Biervarianten ohne Alkohol von Kulmbacher, Mönchshof und Kapuziner halten längst dem Geschmacksvergleich stand und bieten Pilsliebhabern, Schankbier- oder Radler-Fans sowie Weißbier-Freunden eine Alternative.

Getreu dem Motto „Ankommen statt Umkommen“ steht auch die 21. Motorradsternfahrt in Kulmbach ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit.