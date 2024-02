339. Versuchter Wohnungseinbruch – Obergiesing

Am Mittwoch, 28.02.2024, zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Obergiesing.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten der Wohnung vergeblich nach Diebesgut. Ein Entwendungsschaden entstand daher nicht.

Die Wohnungsinhaber stellten den Einbruchsversuch bei ihrer Rückkehr durch Schäden an der Wohnungseingangstür fest und verständigten unverzüglich die Polizei über den Notruf 110.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Maikammerer Straße, Balanstraße und Pfarrweg (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

340. Wohnungseinbruch – Pasing

Am Mittwoch, 28.02.2024, zwischen 19.30 Uhr und 20:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür einer Hochparterrewohnung in Pasing Zutritt.

Die Räumlichkeiten der Wohnung wurden durch die Täter gezielt nach Diebesgut durchsucht. Es gelang ihnen mit einer Beute von Bargeld und Schmuckgegenständen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro unerkannt zu entkommen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Mallnitzer Straße, Böcksteiner Straße und Schladminger Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

341. Callcenterbetrug durch falschen Bankmitarbeiter – Unterhaching

Am Mittwoch, 28.02.2024, gegen 09.00 Uhr, erhielt eine 76-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf einer bislang unbekannten Täterin, die sich als Mitarbeiterin einer örtlichen Bankfiliale ausgab. Die Anruferin informierte die 76-Jährige darüber, dass sich ein IT-Sicherheitsberater bezüglich Schutzvorkehrungen ihres Bankkontos bei ihr melden würde.

Der darauf folgende männliche Anrufer wies die Rentnerin an, zwei Überweisungen durchzuführen. Dieser Aufforderung kam die Seniorin nach. Dadurch entstand ihr ein Vermögensschaden von mehreren tausend Euro.

Der Betrugsfall wurde dem Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) im Rahmen anderweitiger Ermittlungen bekannt. Die Sachbearbeitung dauert an.

342. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 28.02.2024, gegen 13:25 Uhr, fuhr eine 72-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw auf der Buchenstraße stadtauswärts.

Zur selben Zeit war ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf der Siedlerstraße unterwegs.

An der Kreuzung Buchenstraße / Siedlerstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Infolge des Unfalls wurde der 19-Jährige schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 72-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Ihr Fahrzeug war durch die Kollision jedoch nicht mehr fahrbereit.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

343. Sachbeschädigung durch Graffiti; zwei Tatverdächtige festgenommen – Unterhaching

Am Montag, 26.02.2024, gegen 16:45 Uhr, beobachteten zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching), Landkreis ZEG, einen 14-Jährigen und einen 13-Jährigen (beide mit Wohnsitzen im Landkreis München) beim Sprayen von Graffitis an einer Wand in der Unterführung des Carl-Orff-Weges. Sowohl der 13-Jährige als auch der 14-Jährige flüchteten zu Fuß, nachdem sie die Polizeibeamten wahrnahmen.

Die beiden Tatverdächtigen konnten von den Beamten jedoch nach kurzer Verfolgung in unmittelbarer Nähe gestellt und zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Bei den Jugendlichen konnten zudem drei Spraydosen aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Verständigung der Erziehungsberechtigen wurden die Beiden von der Polizeidienststelle aus entlassen. Gegen sie wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 23, AG KoGraM, hat weiteren Ermittlungen übernommen.

344. Brandfall – Neuhausen

Am Mittwoch, 28.02.2024, gegen 11:50 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache die Dunstabzugshaube eines Imbisses in der Wendl-Dietrich-Straße in Brand. Das Feuer zog bis in das darüberliegende Kaufhaus, das in Folge einer massiven Rauchentwicklung durch die Feuerwehr evakuiert wurde. Der Brand wurde durch die automatische Sprinkleranlage gelöscht.

Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.