REGENSBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 03:00 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter einem Radfahrer sein E-Bike zu entwenden. Hierbei attackierte der Täter den Radfahrer und verletzte ihn. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. auf 26. Februar 2024, befuhr ein 57-jähriger Mann gegen 03:00 Uhr den Fahrradweg in der Landshuter Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 107 hörte er zunächst ein lautes Geschrei, woraufhin er seine Geschwindigkeit reduzierte. Ein in gleicher Richtung fahrender Radfahrer attackierte ihn schließlich unvermittelt und versuchte ihm sein E-Bike zu entreißen. Der Geschädigte hielt jedoch an seinem Rad fest, woraufhin sich das Geschehen auf die Fahrbahn verlagerte. Zwei Autofahrer, welche zu diesem Zeitpunkt die Landshuter Straße befuhren, hielten sofort an und eilten dem Geschädigten zur Hilfe. Der Täter lies daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem grau-weißen Fahrrad stadteinwärts.

Der 57-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde deshalb in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Raubes übernommen. Zwischenzeitlich wurden mehrere Zeugenvernehmungen durchgeführt. Die Polizei sucht aber nach weiteren Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang eine verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die Tat oder die Flucht des Täters vielleicht beobachtet hat, möchte sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Der Täter wurde gegenüber der Polizei wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet, südländisches Aussehen