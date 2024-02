ETTRINGEN. Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße MN 6 bei Ettringen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 62-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Ortsverbindungsstraße von Tussenhausen kommend in Richtung Ettringen. In einem Waldstück kam er in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam zum Stehen. Ersthelfer befreiten den Verunfallten umgehend aus dem Fahrzeug und leisteten Erste-Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Aus welchen Gründen das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen.

Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Neben Rettungsdienst, Notarzt, Polizei und den Feuerwehren aus Ettringen und Tussenhausen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (PI Bad Wörishofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).