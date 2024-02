KOCHEL AM SEE / BICHL / BENEDIKTBEUERN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Im Zeitraum von 22. bis 26. Februar 2024 kam es im Loisachtal zu mehreren Einbruchsdiebstählen. Dabei erbeutete ein zunächst unbekannter Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Ziel der Taten waren überwiegend gewerbliche Objekte. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen übernommen - nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Wie bereits berichtet kam es in der Zeitspanne vom 22. bis zum 26. Februar zu einer Serie von Einbruchsdiebstählen im Loisachtal. Bei den Taten wurden überwiegend gewerbliche Objekte angegangen, wobei Bargeld entwendet wurde.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen durch das sachbearbeitende Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim ergab sich auch auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung ein Tatverdacht gegen einen Mann aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Im Laufe des 28. Februar wurde durch Beamte der Kripo Weilheim, ein von der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II erwirkter Durchsuchungsbeschluss vollzogen. In diesem Zuge konnte der 26-jährige deutsche Tatverdächtige an dessen Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. In seiner Vernehmung gestand der Mann die Begehung der Taten.

Die Auswertung sichergestellter Gegenstände sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der Zeugenaufruf vom 26. Februar 2024 wird hiermit widerrufen.