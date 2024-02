BAMBERG. Ein unbekannter Mann raubte einer Fahrradfahrerin am Mittwoch in der Hainstraße das Handy. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, hielt eine 43-jährige Radfahrerin in der Hainstraße in Bamberg an, um ihr Smartphone zu nutzen. Dabei schlich sich ein unbekannter Täter an sie heran, entriss ihr das Handy und flüchtete mit seinem Fahrrad. Die Geschädigte erlitt dabei eine leichte Verletzung an der Hand.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

zirka 170 Zentimeter groß

zirka 25 Jahre alt

südosteuropäisches Erscheinungsbild

dunkles, etwa 5 Zentimeter langes Haar

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilungen aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 melden.