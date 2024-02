SCHWEINFURT. Bei dem Versuch ein Kilo Kokain zu verkaufen, haben Ermittler der Polizei drei Männer festgenommen. Gegen alle drei wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Drei Männer im Alter von 22 bis 45 Jahren haben am Dienstagabend versucht über ein Kilogramm Kokain zu verkaufen. Das Geschäft sollte auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße stattfinden. Durch umfangreiche Ermittlungen hatte die Kriminalpolizei Schweinfurt das Trio bereits seit längerer Zeit im Blick. Bei der Übergabe haben sich die Ermittler zu erkennen gegeben. Sie beschlagnahmten das Rauschgift und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest.

Am Mittwochnachmittag hat die Kriminalpolizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die festgenommenen Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen die Männer wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die drei Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.