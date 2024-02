BAMBERG. Am Samstag, 10. Februar, soll ein zunächst unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße mehrere Waren gestohlen, anschließend den Ladendetektiv mit einem Messer angegriffen haben und schließlich geflohen sein. Die Kriminalpolizei Bamberg kam nun einem Tatverdächtigen auf die Spur. Am vergangenen Mittwoch erließ eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl gegen den 35-Jährigen.

Der georgische Tatverdächtige soll am Samstagabend, 10. Februar, Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße gestohlen haben. Als der Ladendetektiv den 35-Jährigen nach dem Kassenbereich aufhalten wollte, soll dieser ein Messer gezückt und den Detektiv damit angegriffen haben. Dieser hatte den Angriff glücklicherweise kommen sehen und ausweichen können. Anschließend flüchtete der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Mann. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen. Die Beamten konnten den 35-Jährigen wenige Tage später als Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen. Er wurde am vergangenen Mittwoch, 21. Februar, einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ diese wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und des räuberischen Diebstahls Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Mann am 10. Februar gegen 19.30 Uhr auf seiner Flucht in Bamberg beobachtet, insbesondere im Bereich zwischen Erlenweg und Pödeldorfer Straße?

Die Beschreibung lautet wie folgt:

170 Zentimeter groß

schlanke Figur

dunkles Haar

schwarze Jacke

schwarze Wollmütze

dunkle Jeans

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.