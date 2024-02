0412 – Baucontainer angegangen

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (26.02.2024), 18.00 Uhr bis Dienstag (27.02.2024), 06.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Baugeräte aus einem Baucontainer in der Stätzlinger Straße. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0413 – Auto verkratzt

Lechhausen – Am gestrigen Montag (26.02.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Auto in der Albrecht-Dürer-Straße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr verkratzter der bislang unbekannte Täter den geparkten BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0414 – Quad entwendet

Lechhausen – In der Zeit von Montag (26.02.2024), 18.00 Uhr bis Dienstag (27.02.2024), 19.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Quad in der Königsberger Straße. Hierbei entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0415 – Auto beschädigt

Oberhausen – In der Zeit von Sonntag (25.02.2024), 23.00 Uhr bis Montag (26.02.2024), 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Mercedes in der Maschenbauerstraße und entwendete den Mercedes-Stern. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0416 – Hauswand beschädigt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (27.02.2024) besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand und Werbeplakate Am Eser. Ersten Schätzungen zufolge entstand hierbei ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0417 - Einbrüche

Hochzoll – In der Zeit von Donnerstag (22.02.2024), 15.00 Uhr bis Dienstag (27.02.2024), 16.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine leerstehende Wohnung in der Karwendelstraße ein. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.



Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (27.02.2024) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Hainbuchenweg ein. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.