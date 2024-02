GROSSKAROLINENFELD, LKR. ROSENHEIM. Nach dem Überfall auf die Besatzung eines Geldtransporters am Freitag, 5. Januar 2024, in Großkarolinenfeld sitzt seit dem 9. Februar ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Am heutigen Mittwochmorgen, 28. Februar 2024, wurde nun ein weiterer Tatverdächtiger verhaftet. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern in diesem Fall weiter an.

Am Freitag, den 5. Januar 2024, hatten zwei Maskierte vor einer Bankfiliale in der Pfälzerstraße in Großkarolinenfeld einen Geldtransporter überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wurde zur Klärung des Verbrechens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Sachleitung bei den Untersuchungen hat die Staatsanwaltschaft Traunstein - Zweigstelle Rosenheim - inne.

Nach der Verhaftung eines 28-jährigen Tatverdächtigen setzte die eigens für den Überfall eingerichtete Ermittlungsgruppe die teils sehr komplexen Ermittlungen fort. Im Zuge der Auswertung derzeit vorliegender Erkenntnisse ergab sich dabei ein dringender Tatverdacht gegen einen 49-jährigen Mann. Bei diesem handelt es sich um den Vater des bereits inhaftierten 28-jährigen Tatverdächtigen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde deshalb ein richterlicher Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Ermittler der Kripo Rosenheim verhafteten den Tatverdächtigen am heutigen Morgen an seiner Wohnadresse im Stadtgebiet Rosenheim widerstandslos. Zu den Tatvorwürfen macht der Beschuldigte keine Angaben.

Im Laufe des heutigen Nachmittags wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug des Untersuchungshaftbefehls gegen den 49-jährigen türkischen Staatsbürger an. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.