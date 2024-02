335. Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Allach

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23.02.2024, bis Samstag, 24.02.2024, 14:30 Uhr, wurden in der Unterführung an der S-Bahnhaltestelle „Allach“ großflächig in schwarzer Farbe Schmierschriften mit kritischen Inhalten gegen Rüstung und Krieg angebracht.

Da die Haltestelle unweit eines großen Konzerns liegt, wird von einer Tat aus der antimilitaristischen Szene ausgegangen. Durch die Schmierschriften entstand ein Sachschaden an der Unterführung.

Die Ermittlungen hat das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der S-Bahnhaltestelle „Allach“ (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

336. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach gemeinschaftlichem Handel von Betäubungsmitteln – Milbertshofen

Am Vormittag des Samstag, 24.02.2024, stellte eine Reinigungskraft in einer gewerblichen Unterkunft in Milbertshofen in einem Zimmer eine größere Menge Rauschgift fest.

Aufgrund des genannten Sachverhalts wurde das Hotelzimmer kurz darauf von Polizeibeamten betreten und durchsucht. Hierbei konnten ca. 30 kg Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung befand sich keine Person in dem betreffenden Zimmer. Um die Mittagszeit betraten ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München sowie ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in Berlin das Objekt. Die beiden konnten noch vor Betreten des Zimmers vorläufig festgenommen werden. Kurz darauf kam hier noch ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau hinzu, der das Zimmer angemietet hatte. Auch er konnte festgenommen werden.

Es konnten in der Folge zwei Mobiltelefone sowie ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden. Bei allen drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss noch die jeweiligen Wohnungen durchsucht. Hierbei konnten eine kleine Menge Betäubungsmittel, ein dreistelliger Bargeldbetrag und ein weiteres Mobiltelefon sichergestellt werden.

Alle drei Tatverdächtigen befinden sich nun wegen gemeinschaftlichem Handel von Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

Das Kriminalfachdezernat 8 (Rauschgiftdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

337. Diebstahl hochwertiger Kleidungsstücke in zwei Fällen geklärt – Bogenhausen

Bereits am Montag, 23.10.2023, um 15:00 Uhr sowie am Montag, 30.10.2023, um ca. 13:00 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in Bogenhausen zu zwei Ladendiebstählen. Bei den beiden Taten wurde Designerkleidung in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. In beiden Fällen wurden die Taten durch eine mindestens dreiköpfige Tätergruppierung durchgeführt. Eine im Geschäft angebrachte Videokamera konnte die Täterinnen teilweise bei der Tatausführung aufzeichnen. Eine der Täterinnen beschäftigte die Verkäuferin im Geschäft immer wieder mit Nachfragen, während ihre beiden Begleiterinnen diverse Bekleidungsstücke entwendeten.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 51 übernommen.

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt konnte dabei eine der Täterinnen identifiziert werden. Es handelte sich um eine 41-Jährige mit Wohnsitz in Augsburg, deren 9-jährige Tochter sie bei den Taten begleitete. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch, 21.02.2024 in Augsburg konnten Beamte der Münchner Kriminalpolizei mit Unterstützung der Augsburger Polizei zwei Jacken sicherstellen, die bei der zweiten Tat am 30.10.2023 entwendet wurden. Zudem konnten die Tatkleidung sowie weitere hochwertige Bekleidungsstücke und Handtaschen aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die 41-Jährige räumte beide Taten ein. Bezüglich der Identität der beiden Mittäterinnen sind weitere Ermittlungen des Kommissariats 51 (Bandendelikte) erforderlich.

338. Schadensträchtiger Wohnungseinbruch – Neuperlach

Am Dienstag, 27.02.2024, zwischen 08:25 Uhr und 20:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in Neuperlach. Zum Tatzeitpunkt war die Wohnungsinhaberin nicht vor Ort.

Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Es wurden unter anderem diverse Schmuckstücke, Mobiltelefone sowie zwei Pkw-Schlüssel entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Marx-Ring, Kurt-Eisner-Straße, Ständlerstraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.