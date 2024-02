REMLINGEN, LKR WÜRZBURG. In den vergangenen zwei Wochen konnten zwei Heranwachsende aufgrund intensiver Ermittlungen der Kripo Würzburg festgenommen werden. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach haben die Tatverdächtigen am 31.01. 2024 einen 19-Jährigen angegangen und Bargeld gefordert.

Der 19-Jährige befand sich am 31.01.2024, gegen 21:40 Uhr, in der Alten Würzburger Straße, als dieser von mehreren jungen Männern im Alter zwischen 18 und 22 Jahren angegangen wurde. Die Täter forderten unter Vorhalt eines Schlagstocks und einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld, so der Geschädigte in seiner Einlassung.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Würzburg die Identität der drei Tatverdächtigen klären und Haftbefehle gegen zwei der Heranwachsenden auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes über die Staatsanwaltschaft Würzburg erwirken.

Die Täter konnten im weiteren Verlauf durch Kräfte der Kripo Würzburg festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser eröffnete den Tatverdächtigen die Haftbefehle. Die Männer befinden sich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.