HOF. Am Dienstagnachmittag übergab eine 58-Jährige nach einem Schockanruf mehrere tausend Euro an Betrüger. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen Mittag riefen die Täter bei der 58-Jährigen aus Oelsnitz in Sachsen an und tischten ihr die übliche Geschichte eines schweren Verkehrsunfalles auf. Um einen Angehörigen vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, machte sich die Frau auf den Weg nach Hof und bezahlte die vermeintliche Kaution. Kurz nach 15 Uhr übergab sie im Hofer Windmühlenweg, gegenüber einer Bankfiliale, eine niedrige fünfstellige Geldsumme an eine unbekannte Abholerin.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

blondes, kurzes Haar mit rosa und hellblauem Schimmer

etwa 165 Zentimeter groß

zierliche Statur

rundes Gesicht

25 – 35 Jahre alt

dunkel gekleidet

sprach mit osteuropäischem Akzent

Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.