ZEUGENAUFRUFE

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwochmorgen, gegen 03:50, hat ein Unbekannter den Brandmeldealarm am Parkhaus "Dämmer Tor" in der Langen Straße ausgelöst. Ein Notfall oder Brand hatte nicht vorgelegen. Die Feuerwehr war vorsorglich dennoch vor Ort. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 08:50 Uhr, war ein 67-Jähriger mit seinem Honda auf der Staatsstraße 2805 unterwegs. Ein entgegenkommender Pkw kam auf die Fahrspur des Mannes, so dass er in die Leitplanke ausweichen musste. Sein Fahrzeug wurde hierdurch massiv beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Montag, gegen 17:30 Uhr, wurde in der Mainstraße auf Höhe der Hausnummer 53 ein silbernes Fahrrad der Marke Gudereit entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.