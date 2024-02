BAYREUTH. Eine Gruppe Jugendlicher pöbelte am vergangenen Freitag auf einem Radweg Passanten an und zeigte dabei mehrmals den Hitlergruß. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am 23. Februar, gegen 19 Uhr, hielt sich eine Gruppe aus etwa sechs Jugendlichen auf einem Radweg in der Nähe der Otto-Hahn-Straße auf und pöbelte Passanten an. Des Weiteren fielen sie durch Zeigen des Hitlergrußes und rechtsextreme Äußerungen auf. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen.

Die Jugendlichen waren jeweils mit Bomberjacken, Cargohosen und Springerstiefeln bekleidet. Mindestens vier Tatverdächtige hatten eine Glatze.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Tel-Nr.: 0921/506-0 melden.