NÜRNBERG. (215) Zwischen Sonntagabend (25.02.2024) und Dienstagmorgen (27.02.2024) entwendeten Unbekannte ein im Nürnberger Stadtteil Langwasser abgestelltes Motorrad. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Der Geschädigte stellte seine schwarze Aprilia Tuono V4 Factory in einem privaten Parkhaus im Erich-Kästner-Weg ab. Unbekannte Personen entwendeten zwischen 21:00 Uhr am Sonntagabend und 07:50 Uhr am Dienstagmorgen das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen N – QC 86. Das Motorrad hat einen Zeitwert von rund 11.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc