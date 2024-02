MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Zwei unbekannte Täter versuchten am Montagabend in der Schlesienstraße einen 17-Jährigen auszurauben. Der Geschädigte konnte diese jedoch überwältigen und flüchten. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.

Am Montag, gegen 19 Uhr, forderten zwei Unbekannte in der Schlesienstraße in Memmelsdorf Bargeld von dem Jugendlichen. Die Täter verliehen ihrer Forderungen mit einem Messer Nachdruck. Der 17-Jährige aus Memmelsdorf erlitt dabei Verletzungen im Oberkörperbereich. Zudem wurde seine Jacke beschädigt. Anschließend konnte er einen der Räuber überwältigen und fliehen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Ergebnis.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

zirka 170 Zentimeter groß und schlank

arabisches Aussehen

schwarze, lange Kleidung

Ziegenbart

Täter 2:

zirka 190 Zentimeter groß

etwa 130 Kilogramm schwer

arabisches Aussehen

schwarze Daunenjacke

kurze, schwarze Hose

Glatze

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.