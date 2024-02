WAIDHAUS, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Bei einer Kontrolle stellte die Grenzpolizei Waidhaus ein entwendetes Wohnmobil sicher. Der Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf ermittelt über die deutschen Grenzen hinweg.

Am Donnerstagnachmittag, 22. Februar, kontrollierten Beamte der Grenzpolizei Waidhaus ein Wohnmobil, das auf der Staatsstraße 2154 in Fahrtrichtung Tschechische Republik unterwegs war. Eine genauere Überprüfung ergab, dass es in Spanien im Bereich Valencia als gestohlen gemeldet wurde. Mittlerweile steht fest, dass die angebrachten slowakischen Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehören. Weiter konnte der Fahrer keinerlei Dokumente zu sich oder dem Wohnmobil vorlegen. Bei ihm handelt es sich vermutlich um einen 21-jährigen Ukrainer ohne Wohnsitz in Deutschland. Diesbezüglich laufen aktuell noch entsprechende Überprüfungen im In- und Ausland. Auch wird geprüft, ob der Fahrer überhaupt eine Fahrerlaubnis besitzt. Die Grenzpolizisten nahmen den Mann fest. Er wurde am Freitag, 23. Februar, einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. Die Polizei brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt in Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen. Im Fokus sind unter anderem die Überprüfung der Personalien des Festgenommenen, der Diebstahl in Spanien, eine mögliche Hehlerei, die Herkunft der slowakischen Kennzeichen sowie mögliche pass- und verkehrsrechtliche Verstöße.