KEMPTEN. Eine 76-jährige Seniorin ist am 21.02.2024 zwei besonders dreisten Betrügerinnen aufgesessen, die ihre vermeintlichen Dienstleistungen anboten.

Die osteuropäischen Frauen spielten ihrem Opfer die angebliche Heilung eines Verwandten einer der Täterinnen vor und verwickelten die Geschädigte in ein Gespräch. Hier wurde der 76-jährigen vorgegaukelt, mit einem Ritual Schaden von ihrer Familie abwenden zu können.

Die Heilerin führte vor Ort einen Ritus durch und wollte daraus Unheil für das Opfer erkannt haben. Die so verunsicherte Seniorin war nun den manipulativen Fähigkeiten der Täterinnen ausgeliefert und übergab diesen in ein Wischtuch eingewickelt Bargeld und Goldschmuck zur Vollführung des erforderlichen Rituals, um Schaden abwenden zu können. Die Geschädigte sollte schließlich erst nach neun Tagen das verschnürte Bündel öffnen und das nun gereinigte Geld und Gold wieder an sich nehmen. Nach kurzer Zeit kamen dem Opfer jedoch Bedenken und sie öffnete frühzeitig das Bündel. Hier musste sie feststellen, dass lediglich Papierschnipsel und -taschentücher eingewickelt waren.

Die Masche ist der Polizei bekannt: Die Opfer werden in der Öffentlichkeit angesprochen und verleitet, ihr Hab und Gut in ein Bündel zu packen, welches im Verlauf des Rituals unbemerkt ausgetauscht wird.

Die Täterinnen, die nur russisch mit dem Opfer gesprochen haben, können wie folgt beschrieben werden:

Natali, die Heilerin:

30-35 Jahre, 170-175 cm

dunkelbraune glatte Haare

große Brille mit braunem Rand

rosa Mütze

schwarzer Mantel mit großem Kragen und rosa Besatz

dunkle Handschuhe

schwarze Handtasche

Emma, die Komplizin:

30-35 Jahre, 160 cm

dunkle, fast schwarze glatte Haare zum Pferdeschwanz gebunden

große Brille mit dunklem Rand

gestreifter Pulli

schwarze ärmellose Weste, die bis über das Knie reicht

dunkle Hose

schwarze Tasche

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt:

Die unbekannten Täter sprechen gezielt russischsprachige Opfer an. In Teilen dieser Kreise ist die Kontaktierung eines Heilers bei gesundheitlichen Problemen durchaus üblich.

Helfen Sie mit, diese Betrugsmasche in der russischsprachigen Bevölkerung bekannt zu machen, indem Sie die Warnung beispielsweise über Messengerdienste teilen.

Reden Sie mit ihren Verwandten und Nachbarn über die Masche.

Das Auftreten der Betrüger in einer Fernsehsendung ist kein Anzeichen für deren Seriosität.

Sind Sie Opfer geworden, zeigen Sie die Tat bei der Polizei an.

(KPI Kempten)

