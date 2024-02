STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter bestellte über den Mobilfunkanbieter der Geschädigten mehrere hochwertige Elektrogeräte zu einer Packstation. Bei der Abholung nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ein Unbekannter verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Konto des Mobilfunkvertrags einer 36-Jährigen. Über den Account bestellte er Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro und ließ diese zu einer Packstation in Stockstadt liefern. Da die Geschädigte die Bestellung bemerkte, jedoch nicht mehr stornieren konnte, verständigte sie die Polizei. Am Donnerstagnachmittag konnte daraufhin ein 39-jähriger Mann beim Abholversuch der Ware gestellt werden. Die Aschaffenburger Polizei nahm den Tatverdächtigen nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung fest. Auf seiner Flucht warf er mehrere gefälschte Ausweisdokumente weg.

Der 39-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Computerbetrugs in Tateinheit mit Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.