Mehrere Diebstähle aus Pkw - Wer kann Hinweise geben?

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte mehrere Pkw im Ortsgebiet geöffnet und unter anderem Bargeld entwendet. Die Aschaffenburger Polizei führt die Ermittlungen und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach haben sich die insgesamt vier Diebstähle allesamt in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet. Die betroffenen Fahrzeuge waren an den folgenden Örtlichkeiten geparkt:

Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 40

Jahnstraße auf Höhe der Hausnummer 30

Strietwaldstraße auf Höhe der Hausnummer 12

Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 70

Die Täter öffneten die Pkw gewaltsam und machten in allen Fällen geringe Beute. Neben Bargeld wurden auch weitere Gegenstände entwendet. Ein Tatzusammenhang wird durch die Aschaffenburger Polizei geprüft.

Bei der Tat in der Bahnhofstraße konnten die beiden Unbekannten beobachtet und wie folgt beschrieben werden:

Person 1: 30 Jahre alt, trug blaue Basecap der Marke Puma, schwarze Jacke, helle Hose, führte beige Umhängetasche mit sich

Person 2: trug schwarze Jacke mit Kapuze

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

