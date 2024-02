EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Wohnung in Ebersdorf bei Coburg ein, schlugen zwei Bewohner und flüchteten mit Bargeld. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 1 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Coburger Straße in Ebersdorf bei Coburg. Dort trafen sie auf zwei männliche Bewohner und schlugen diese unvermittelt nieder. Die weibliche Bewohnerin blieb unversehrt. Anschließend durchwühlten die Unbekannten die Räume und stahlen einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Mit der Beute flüchteten die Räuber zunächst zu Fuß in Richtung Blumenstraße und setzten ihre Flucht danach vermutlich mit einem Auto fort. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen ein. Neben mehreren Streifen war auch ein Polizeihubschrauber in den Einsatz eingebunden. Die Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die beiden Bewohner begaben sich mit leichten Kopfverletzungen in ärztliche Behandlung.

Bei den Tätern handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um zwei oder drei Personen, die dunkel gekleidet waren und während der Tat dunkle Sturmhauben trugen. Zu einem möglichen Fluchtfahrzeug liegt keine Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.