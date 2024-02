OBERTAUFKIRCHEN, OT STIFT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Montagabend, 26. Februar 2024, kam es in einer Schreinerei im Gemeindebereich von Obertaufkirchen zu einem Brand. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist aber hoch. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Über die Integrierte Leitstelle (ILS) wurde die Polizeieinsatzzentrale am späten Montagabend gegen 22.10 Uhr über einen Brand in einem Schreinereibetrieb im Obertaufkirchener Ortsteil Stift informiert. Ein Großaufgebot von Feuerwehren aus den Landkreisen Mühldorf am Inn und Erding, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst und die Polizei aus Mühldorf am Inn fuhren an den Einsatzort.

Dort war in einem Gebäude, in welchem ein Schreinereibetrieb untergerbacht ist, ein Feuer ausgebrochen. Nach etwa einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Hauptbrand gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Schreinerei war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Die Untersuchungen zur Brandursache wurden von den Brandfahndern des Fachkommissariats K1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernommen.